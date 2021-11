La Malcriada Brunch és un lloc on trobaràs cafè d’especialitat, bon brunch i una gran varietat de pastissos casolans.

La seva cuina està basada en productes de temporada que van canviant; inspirada en tendències culinàries internacionals, especialment de la cuina mexicana. Un lloc que et farà sentir com a casa, on estaràs acompanyat d’un bon ambient, bona música, plantes i moltes il·lustracions.