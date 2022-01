Desde…

2020.

¿En qué barrio estás y por qué?

En Gracia, porque es donde vivo hace años, y a este barrio le faltaba un espacio como Leopardi.

¿Qué deberían saber los que vienen por primera vez?

Que pueden tener un subidón de azúcar visual, que pueden sentirse libres, que pueden dejar que su parte infantil disfrute, que se vuelvan a sentir niños por un rato.

No hay otro espacio/proyecto en Barcelona que…

Sea rosa e imperfecto, perfecto y absurdo, que apoye a pequeñas marcas inseguras de lo que hacen, que te haga explotar el cerebro de purpurina, que pienses que es para niños, pero realmente es para adultos.

¿Nos habláis de vuestro producto favorito?

Mi producto favorito es una silla color rosa chicle que parece blanda, pero no lo es. Es delicada y potente. ¿Es una escultura? ¿Es un objeto? ¿Es un mueble? Simplemente, es lo que tú quieras que sea.

¿Qué es lo más raro que ha pasado en vuestro local?

Que un pequeño encuentro de mujeres con ganas de hablar sobre emprendimiento, se esté convirtiendo en una hermosa comunidad en la que sentirse libre, investigar, probar cosas nuevas, leer, crecer…

¿Qué haríais con 100.000 euros?

Montar esta misma tienda dentro de una caravana de color rosa pastel, con el interior de todos los colores pastel imaginables, donde mi hija y yo recorriéramos el mundo, desde San Francisco hasta alguna isla remota del pacífico sur y diéramos a conocer todas estas maravillas que tenemos aquí. Conociendo a su vez las maravillas que los demás tienen.

Nombra hasta 3 negocios barceloneses favoritos (el tuyo no):

Sabio Infante, poison.jewels y Los Superpoderes del Arte.

¿Una persona que morirías para ver pasar por la puerta de tu local un día y el porqué?

Cualquiera de esas amigas que los diferentes países me han dado, y que esos mismos países nos separaron. Esas personas que pasaron por mi vida convirtiéndose en mis amigas, hermanas, familia… Entre ellos, aquel que me incitó a correr montaña arriba mientras yo lloraba, aquella que me secaba el pelo y peinaba amorosamente después de un largo día, aquel con el que canté en el metro de Londres a cambio de una cerveza. Todas esas personas, que aunque siguen en mí, la vida las separó.

¿Si tu negocio fuese un superhéroe o superheroína, cuál sería?

No son héroes. Serian los lotófagos que se encontró Odiseo en una isla misteriosa del norte de África, a su vuelta a casa, a Itaca. Estos seres les dieron a probar a todos los tripulantes su único alimento, la flor de loto. Y embriagados por su sabor olvidaron el futuro y el pasado, y entraron en un profundo éxtasis. Pues eso, esta tienda sería la isla, el loto, y los amistosos lotófagos.

¿Qué hacéis por la sostenibilidad / medio ambiente?

La mayoría de nuestro producto está realizado en Barcelona, algunas cositas en otras partes de España y hay un par de marcas de Europa. Aparte de eso, es un tema que tenemos un poco pendiente de mejorar y de implementar nuevas estrategias.