Des de…

2014.

A quin barri estàs i per què?

Estem a cavall entre els barris de Gràcia i el Guinardó. És una zona amb força comerç local i una bona xarxa veïnal, el que encaixa perfectament en el nostre projecte de negoci.

Què haurien de saber els que vénen per primer cop?

Que per nosaltres és un plaer veure com els nostres clients ens mostren sovint la seva satisfacció pels nostres productes i servei.

No hi ha cap altre espai/projecte a Barcelona que…

segurament hi ha altres projectes que, com nosaltres, siguin tan exigents amb la qualitat i el servei, però segur que no n’hi ha cap que ho sigui més.

Ens parleu del vostre producte preferit?

Els nostres fruits secs són dels millors que podreu trobar a Barcelona. Els portem directament del productor i, en el cas dels fruits secs torrats (ametlles, avellanes, pistatxo, anacards…), ens els torren cada setmana amb forn de llenya, això els hi dona un sabor exquisit.

Què és el més estrany que ha passat al vostre local?

Podríem dir que hi ha hagut un parell de coses que ens han sorprès molt agradablement: Una quan ens va arribar una comanda per la web per servir a un poblet de Finlàndia, i l’altra va ser el dia que ens va entrar una delegació d’una empresa coreana que venia a veure la nostra botiga. Els seus comercials a Barcelona els van portar a Pasta i Gra com a exemple de negocis per posar al seu país.

Què faríeu amb 100.000 euros?

Ampliar el negoci amb una zona de degustació per servir esmorzars i dinars saludables.

Anomena fins a 3 negocis barcelonins preferits (el teu no):

Restaurant el Far del Nord, Bar musical Falstaff, Restaurant Somodó.

Una persona que moriries per veure passar per la porta del teu local un dia i per què?

Una persona molt estimada per mi que ja no hi és. Ella se sentiria molt orgullosa.

Si el teu negoci fos un superheroi o superheroïna, quin seria?

Superlòpez.

Què feu per la sostenibilitat/medi ambient?

Intentem treballar al màxim amb productors locals, promovent així l’economia circular