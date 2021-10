Des de…

Què haurien de saber els que compren per primera vegada?

Pots filtrar els productes per criteris de sostenibilitat i per província de fabricació (tots es fabriquen a Espanya i uns quants a Barcelos, al nord de Portugal).

No hi ha cap altre projecte que…

Seleccioni cada producte i cada marca personalment. A The Goood Shop pots llegir la història de cada marca, Carmela, la seva fundadora, entrevista a cadascuna personalment i escriu la seva història. A més, el tracte és molt personal, com quan vas a la botiga de barri petita on et coneixen de tota la vida.

Ens parleu del vostre producte preferit?

És molt difícil triar una marca o producte entre tants, en tenim 2000! I cadascun ha estat seleccionat amb cura, ens encanten tots.

Si fóssiu un lloc del món, quin seríeu?

El mar (sense contaminar).

Què faríeu amb 100.000 euros?

Li donaríem una bona empenta a The Goood Shop i així podríem donar visibilitat a les moltíssimes marques locals que fabriquen aquí de forma responsable.

Anomena fins a 3 negocis barcelonins preferits (el teu no):

Bubub (mermelades), Magraner Boig (gastronomia grega tradicional) & Gimnàs Social Sant Pau.

Què és el que ningú no sap sobre la teva marca/projecte?

Que hi ha molt poques persones al darrere però totes són amigues i plenes de talent.

Si la teva shop fos un animal, quin seria?

Una cuca de llum (serveix un insecte, oi?).

Què feu per la sostenibilitat/medi ambient?

Tots els productes que venem es fabriquen aquí (evitant emissions innecessàries), la majoria amb materials ecològics, reciclats o reutilitzats. A més, són productes d’alta qualitat, fets per durar i la major part d’ells es podran reciclar al final del seu cicle de vida. Les produccions són petites, algunes molt artesanals, evitant els problemes de la sobreproducció i aprofitant al màxim els materials per reduir la generació de residus.