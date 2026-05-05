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La Oscuridad mutante

En Barcelona: el resumen desenfadado de las noticias de la semana

Publicado:
05/05/2026
Escribe:
Esperanza Escribano Claramunt
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¿Alguien más pasó Sant Jordi pensando que tenía una alergia no detectada al polen? Pues tranquila, porque no necesariamente: el jueves se concentraron los frutos del platanero del año pasado, en el momento en el que esparcen la semilla con todos los pelos que contiene, de un centímetro de largo, además de polvo y mucho viento. Pero la Oscuridad, como sabrás si has leído a Mariana Enríquez, puede adoptar diversas formas, e incluso cuerpos. Se concentra, por ejemplo, en el señor José Fortuny, dueño de la finca que hace esquina en Gran de Gràcia con Rambla del Prat, que ha tenido el local del bajo cerrado durante 13 años y okupado por un narcopiso los últimos dos, y todo porque no lo quiere alquilar por menos de 13.000 euros, que es lo que pagaba el último inquilino que se marchó en 2013. Con su par de cojones dice ‘tengo otras casas, otros negocios, y me puedo permitir el lujo de tener el local cerrado‘. Luego vuelve a transformarse y ocupa la forma del MACBA y del juzgado que ha condenado a los vecinos que denunciaron la ampliación del centro de arte en uno de los pocos espacios públicos del Raval a pagar las costas del juicio, 3.000 euros. Para mí, la peor forma de Oscuridad esta semana es el laberinto de la preinscripció escolar porque lo he sufrido en mis carnes, pero voy a consolarme con algo que brilla impenetrable: hemos entrado en temporada de fresas del Maresme y la vida és color vermell.

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