Las cinco favoritas

Una imprescindible – Seppuku , de Angélica Liddell

¿Un espectáculo que empieza a las 4.45 de la madrugada? Sí, Seppuku no es solo teatro, es un acontecimiento. Inspirada en Mishima y en el imaginario del sacrificio ritual, Liddell convoca una experiencia extrema sobre la belleza, el erotismo y la muerte. ¿Has visto alguna vez en directo a la artista de teatro del momento?

Florentina Holzinger llega para sacudir el Grec desde dentro. Cuerpo, riesgo, exceso, irreverencia. Una artista que no pide permiso y que lleva al festival una energía poco domesticable. Un debut en Barcelona de esos que hacen subir la temperatura.

El retorno de Calixto Bieito siempre tiene algo de alerta. Ahora entra por Ricardo III, es decir, por la puerta grande del poder, la violencia y la ambición. Un Shakespeare pasado por su filtro: seco, incómodo, feroz y todavía necesario.

Artista sudafricana establecida en Suiza, Ntando Cele nos trae una pieza que hay que ver con la mirada limpia. Wasted Land promete incomodidad de la buena: la que desmonta coartadas, cuestiona privilegios y pone en crisis la superioridad occidental impuesta. Teatro para descolonizar la mente.

Los imprescindibles Mal Pelo vuelven a casa: debut en el Teatre Grec con Inventions, una pieza que ha conquistado media Europa. Tercera entrega del Bach Project, coreografía que trabaja la relación entre cuerpo, música y pensamiento escénico con esa profundidad sin estridencias tan suya. Danza para entrar poco a poco y salir acendrados.