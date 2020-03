Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bien

¿Y mentalmente? No me he encontrado hoy – mentalmente – en ningún momento

¿Te has duchado? no hacía falta. huelo bien, como una rosa.

¿Has salido de casa? Sí, crazy morning. We hit Cal Frutós, Bon Area and Spar! Había colas para entrar, pero poquitas. La gente en la calle se veía un poco nerviosa. #1,5mtodoelrato

Rollos de papel higiénico que te quedan: 18

Pelis o series que has visto: Long Shot, comedia amorosa con toques feministas bien contada. Worth watching.

Canciones o grupos que has escuchado: Mana Mana #todoelrato. https://www.youtube.com/watch?v=PW9T88c6sVo

Comida casera… Res. Hoy he estado en modo recalentamiento: caldos & cremas de ayer.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Noticia no sé. La raja de Angel sobre las no-ayudas de Sánchez: “Dicen que es para los que tienen “una reducción drástica” y que se dará “hasta que se acabe”. Qué es una reducción drástica exactamente? No lo van a decir. Y porqué no establecer un orden o criterio de repartición de esos 7,5m para saber si realmente tendrás opciones de recibirla…? Lo más probable que le pase a la mayoría que vaya a pedirla (como con cualquier subvención reciente estatal o local) es que sea un proceso burocrático largo y frustrante y que al final te llegue una cartita diciendo “lo siento, no te ha tocado” sin dar explicaciones. Resumiendo, es una medida corta y mal hecha. Mejor que nada, sí, pero francamente decepcionante y poco útil para un volumen enorme de ciudadanos. Por ponerlo en perspectiva, llega para subvencionar a 3750 autónomos. En Barcelona solamente debe de haber 10x veces eso [hay 124.000]. Y seamos realistas, la gran mayoría va a recibir un palo enooorme este mes, no hay dudas. 😩 /finderajada

Me ha cabreado: Las no-ayudas aparte, la calidad pésima del pan en los supermercados. Y el hecho de que la quaratina se alargará seguro.

Me ha alegrado: Que mis padres están bien.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Dar feedback positivo a Carla que está diseñando la campaña de Flors al Mercat, un mercado muy chulo de flores y plantas que tenemos/teníamos previsto para mediados de mayo en Poble-sec.