12/11/2019

J. 15:14. Amic, què tal? T’escric per un tema de molta preocupació. El meu pare és el rei del Congo, jo sóc el príncep del Congo. Necessito que m’ajudis a transferir 12 milions d’euros per pagar el funeral de la meva germana, que vivia a Europa. Per descomptat, rebràs el 10 %. Moltes mercès.

J. 19:51. Amic, si us plau. Aviat moriré.

25/09/2020

J. 03:12. Amiga, ets un botifler! Ajuda el teu amiga.

C. 09:06. Si no em pares d’escriure SMS, et denuncio.

J. 09:32. Pots quedar-te el 20 % si vols. Hi ha pressa.

C. 10:11. T’anava a bloquejar, però mai m’havien fet això en català. Tinc curiositat. T’han obligat a fer-ho així?

J. 10:43. Però què dius, figaflor? Acuses un príncep de mentir?

C. 11:02. Et confesso que em flipa que Google Translate et doni aquests insults.

J. 11:05. Ep! No és Google Translate. Sé català. M’ho van ensenyar al palau.

C. 11:10. Clar, i a mi em va ensenyar a fer esgrima un samurai al Japó.

J. 11:14. Un samurai! Impressionant! Et passo un enllaç web perquè firmis la documentació per la transferència? Recorda, 10 %!

C. 11:21. Has dit 20 %.

J. 11:22. Acabo de parlar amb el meu pare, el rei del Congo, i diu que molt bé, un 20 %. L’esforç serà fet.

C. 11:44. Digues-li al teu pare que trobarà les meves dades aquí: youtu.be/dQw4w9WgXcQ

J. 11:46. Enllaç equivocat.

J. 11:46. Vés a pastar fang.

C. 11:49. D’on treus aquestes expressions??

J. 11:51. El professor del palau. Ho sé tot de Catalunya.

J. 11:53. Jordi Pujol, el millor president. I Laporta. Però el Lluís Llach no m’agrada, va dir que es retirava, però segueix cantant en ocasions.

J. 11:56. Gaudí, sobrevalorat. Pa amb tomàquet és pa mullat. Sant Jordi és un dia bonic, però la història del drac és trista.

C. 12:08. Hòstia. Fortíssim.

J. 12:25. Renoi! 10 %? Seràs ric.

C. 12:28. Rica. Sóc una noia.

J. 12:33. Jo també.

C. 12:34. Però no ets el príncep?

J. 12:36. Sí.

C. 12:43. Ok. És igual. Total, deus ser un hacker de merda de Filipines.

J. 13:01. UNA hacker, de Lituània. I de merda res, tros de quòniam.

C. 13:12. LOL. Well, nice meeting you. Please stop texting.

J. 13.20. Parla català. Estic aprenent català.

C. 13:21. Què dius?

J. 13:50. És fàcil piratejar gent de Catalunya en català. Més efectiu.

C. 13:59. Sí? Molta gent, avui?

J. 14:11. 8 persones.

C. 14:19. Saps que sóc filòloga?

J. 14:20. Què?

C. 14:22. Filòloga. Que sé molt català.

J. 14:22. També jo.

C. 14:22. Et puc ajudar.

J. 14:23. No cal, mercès.

C. 14:23. Perdona, eh, però tens un català de merda.

C. 14:23. Puc corregir tots els textos que vulguis.

J. 14:26. Mentida. Tothom intenta enganyar hackers per culpa d’una TED Talk còmica de fa anys. Un gamarús anglès.

C. 14:28. Res d’enganys, no pateixis.

C. 14:28. Aquí totes som freelance, no? Ens hem d’ajudar.

J. 14:30. Escric un correu electrònic. carlotaota2489@hotmail.com, no?

C. 14:31. Aquest no l’obro des que tenia Fotolog. Però com ho saps?

J. 14:31. Sé més coses.

C. 14:33. També saps caure bé, veig…

C. 14:34. 20 % per les correccions.

J. 14:37. 10 %

C. 14:37. 20 %

J. 14:38. 10 %

C. 14:38. Va, que em necessites.

J. 15:06. 15 %

C. 15:08. No. 20. M’he de guanyar la vida.

J. 15:20. Visc dels diners. Mala persona.

C. 15:22. Hòstia, no et fot. Tu t’aprofites de la bona voluntat de la gent. Aquí la mala persona ets tu.

J. 15:31. Vés a la merda tu mateixa.

C. 15:42. It’s been a pleasure. Now, fuck off!

J. 22:39. Cap de cony.