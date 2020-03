I POESIA:

Joan Josep Camacho Grau és un poeta emprenyat. Com un rapero en una batalla de galls, assenyala i provoca amb art i sorna el gruix de poetes a qui considera Orfeus de tercera (LaBreu Edicions, 2015). Ho fa sense pèls a la llengua i amb un estil difícil de contestar. Però aquest no és un poemari de l’odi, ni tampoc un divertiment gratuït: hi ha feina i encert per a que hi trobem afecte, amor pels seus i per la poesia majúscula; (parafrasejant) s’obre el pit i es treu el cor, perquè hi veiem el que hi du “gravat a foc / la paraula / paraula”.