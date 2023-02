Con la cuenta sonriente y los pañuelos de mentol en el bolsillo, nos vamos de viaje cultural por la Condal.

Primera parada, la nueva peli de animación 2D de Signe Baumane, My Love Affair with Marriage (2022) que se estrena en Catalunya: feminista con un toque musical de lo más exquisito y surreal. Jueves, 4 € y aquí el tráiler.

El Doc del mes Un viaje de mármol del director chino Sean Wang que traza el absurdo de la globalización a través de la «ruta de mármol» pinta igual de bien – además estará presente el director – pero tiene lugar a la misma hora. Hay que decidirse.

Y lo que es más, hoy arranca la primera edición de IrídiaFest con la ya mencionada presentación de ‘Freedom First’, la colaboración entre el pianista de jazz Albert Marquès y el preso Keith LaMar que lleva casi 30 años en el corredor de la muerte. Al cerrar este boletín quedaban entradas pero solo para el concierto de hoy. Pongo y el Hip Horn Brass Collective que tocarán el viernes están sold out.

Falta mencionar que Pantocrator estarán celebrando 1 millón de escuchas de su maravillosa canción «No Te Puto Pilles» en el Heliogàbal con amigos, bingo y sorpresas varias en La fiesta del millón.

El viernes: Llum BCN. Creo que sería mejor hacer la ruta del festival de la luz, perdón, del festival de las artes lumínicas con sus casi 40 instalaciones repartidas por todo Poblenou hoy o domingo en vez de mañana porque la cosa se colapsará seguro. El Periódico desglosa los highlights aquí y el mapa con todo – con Llum ON y Llum Off, lavabos y food trucks – está aquí. Si iré, iré al Parc del Centre para aullar a la «Another Moon» de Kimchi and Chips (#10 en el mapa).

El sábado paramos primero en la Plaça Virreina para escuchar el R&B retrofuturista de Lauren Nine (Sons de Ciutat está de vuelta durante febrero y marzo) gratis a las 12 h. Para matar el hambre después: De Paula Hamburguesería han abierto un segundo local y no me iría de Grácia sin comerme una Vilà y Vilà de pollo con patatas al caliu. Además está a 5 minutos (mapa). Un «poco más» lejos queda Cordova, quizá la galería más vanguardista de la Condal. De 17 h a 21 h celebran la inauguración de «Bifurcaciones», una exposición de la artista cubana Raychel Carrión. Muy fan – de Cordova y de Carrión. Por la noche, el Monumental Club que no suele emocionarme tanto pero inauguran temporada y viene Santa Salud (escucha).

Para el domingo, ¿tal vez una vuelta por el Palo Market Fest (ya que estamos) antes de Llum BCN (seguramente la noche más floja)?

El lunes arranca BCNegra23 en El Molino. El hilo conductor del festival de la literatura criminal y negra de este año es la doble vida. Carlos Zanón ha comisariado su agenda y empieza fuerte con Dr. Jekyll & Mr. Hyde y Albert Pla. La entrada es gratis y el aforo limitado.

Y nuestra última parada el martes es Macho Man, una instalación interactiva en Arts Santa Mònica que dura una hora. Grupos de 6 personas pasan cada 8 minutos por un laberinto escénico con auriculares inalámbricos que guiarán este viaje hacía el «corazón» de la violencia machista.

