Fa un dies parlavem de la necessitat de repensar la manera com entenem el món de la moda. La gent comença a entrendre que parlar de moda sostenible és necessari, tot i que en ocasions no tenim del tot clar de què parlem en realitat. És per això que al llarg d’aquest i propers articles tractarem d’explicar de quina manera podem fer del procés de producció de la roba un model més sostenible. Parlem, per començar, de les matèries primeres, tant d’aquelles d’alta tecnologia com de materials senzills i tradicionals, com el blat de moro.

A la fusió de moda amb tecnologia puntera en diem fashion tech. La idea és poder aplicar els darrers avenços tecnològics a la roba que fem servir habitualment, i tant serveix per definir aquelles peces que inclouen components electrònics com teixits fabricats en laboratoris. Dins d’aquest darrer grup trobem la marca WearPureTech, de la companyia Noumena. En aliança amb el laboratori Primlab han comercialitzat el CO2PURE, un material compost per minerals i fusionat amb polímers que s’imprimeix en 3D i absorbeix els gasos d’efecte hivernacle: CO2, NOx i VOCs.

Com expliquen Aldo Sollazzo i Laura Civetti, fundador i dissenyadora de Noumena, WearPureTech busca que “la roba no sigui més un objecte passiu”. Amb el llançament de la seva primera col·lecció, de línies senzilles, volen apropar-se a l’usuari i posar el material en el dia a dia de la indústria tèxtil. La seva acció és “crear una col·lecció per la gent que surt al carrer per revolucionar-se contra els efectes de la crisi climàtica”. Perquè no hi ha millor manera de fer la revolució que estar ben vestit (i ajudant a pal·liar els efectes dels gasos hivernacle!).