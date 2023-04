Si estáis viajando entre mar y montaña, sombrero y crema solar bajo el brazo, ¡enhorabuena! Para los que os habéis quedado aquí, navegando el mar de turistas, siento comunicaros que la programación cultural para estos días deja mucho que desear. Monas y procesiones aparte, no hay casi nada que destaque, salvo…

Jueves 6: la obra de la artista holandesa Miet Warlop en el Teatre Lliure. Se llama One Song y solo estará dos días, hoy y mañana. Aquí el tráiler y estas son las palabras claves: ritmo, dolor, salir adelante, banda, poder colectivo, cheerleader, humor. Por cierto, el Lluire dice de Warlop que ‘es una de las artistas más vanguardistas del momento en las artes en vivo’ y las reseñas son espectaculares.

Viernes 7: seguro que habréis visto los pirulís de la ciudad empapelados de carteles para el Biergarten en el Poble Espanyol. Mola que los ciudadanos entren gratis pero te tiene que gustar el rollo ‘Oktoberfest’. Para algo más fresco, recordamos la artista Magalí Datzira que estaba en Paral·lel 62 hace un par de semanas presentado su nuevo álbum Des de la cuina. Pues, esta misma mujer vuelve al escenario, esta vez en el Pumarejo en nuestro L’H querido con Radio Trapani. Groovy, bailable, desenfadado y sin mesas de picnic. Escucha.

Sábado 8: Mostra. #sonarenpetitformat #festivalindieelectroncia #castillodemontjuïc. Quedan entradas para hoy y domingo y cuestan unos 25 € por día. Si prefieres algo en petit comité, a por Gràcia: en la Heliogàbal el sello Joc Partit monta un showcase low-key con artistas locales emergentes como Efren Ferrer, Candela Escobar y Joc Partit DJs. Más info en su linktr.ee.

Domingo 9: el monologuista rumano vinculado a Londres, Victor Patrascan, aterriza en el Almería Teatre con su show Cancel Culture Comedy (en inglés). La nota de prensa que nos llegó era tan terrible que casi la borro, pero al final se ganó mi curiosidad y LOL! Las entradas están disponibles en theDirtyImmigrant.com, un guiño a su tema favorito, ‘the Romanian thing’. Victor: ‘It’s quite a new concept for me to be Romanian. When I was back home, I was just a guy’.

Martes 11: desde Apolo, dentro del marco de sus ‘caprichos’, presentan Sara MacCoy en concierto. Tiene sus locuras y sabe tocar el piano. It’s a yes.

Miércoles 12: el podcast Oye Polo live o una Secret Premier en Phenomena Experience.

