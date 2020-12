Fast Fashion Fury

La Unión Europea ha empezado a plantearse cómo cambiar la forma en que los europeos usamos nuestra ropa a raíz de un informe sobre el impacto medioambiental de la industria de la moda. Cositas escalofriantes: en 2015 los europeos compramos 6,4 millones de toneladas de ropa nueva, unas 34 prendas por persona; la mitad no se recicla y acaba en vertederos o incineradoras. De 1996 a 2012, según la Agencia Europea de Medioambiente, los precios de la ropa crecieron un 3% mientras el resto subió un 60%. Usando materiales de poca calidad, el modelo de negocio consiste en cambiar de estilo cada dos por tres, producir rápido y vender barato. Si las empresas de moda tenían dos colecciones al año en el 2000, en 2011 ya eran 5. Pero campeones mundiales como Zara tienen 24 colecciones nuevas cada año, y otros, como H&M, entre 12 y 16. Si no te puedes resistir a entrar en la tienda de esa gran marca del imperio del mal, intenta elegir una buena prenda, de las que se nota que van a durar. Para no agobiarse, una manera un poco light de empezar a ser sostenible y romper con esas cadenas “es comprar cosas de calidad”, me sigue contando Flotats. “Luego ya veremos si son éticas o respetuosas con el medio ambiente, pero si son de calidad, al menos te van a durar mucho más tiempo”. Si no te puedes resistir a entrar en la tienda de esa gran marca del imperio del mal, intenta elegir una buena prenda, de las que se nota que van a durar. La próxima vez, mira la etiqueta e intenta elegir algo que se haya hecho en Europa, que sea ecológico, que no esté hecho con muchos materiales… Y cuando puedas y tengas tu mapa alternativo, deja esa gran tienda y empieza con mercadillos de segunda mano y tiendas pequeñas. Flotats me transmite calma: “todo suma y yo me he cansado de quejarme tanto y acusar. Cada una, dentro de sus posibilidades, que haga lo que pueda y con lo que se sienta bien”. Parece que tengo solución.

Ahora que ya soy sostenible, ¿dónde compro sin vender un riñón?

Me pongo a teclear tiendas de moda sostenible en Barcelona y me encuentro con mucho vestidito mono, camisetas, bikinis… pero, ¿abrigos? Poquita cosa. Menos mal que tengo el teléfono de Alba Nebot, que lleva la comunicación de Baobag, una marca sostenible, ética y asequible que tiene su taller en Camp de l’Arpa. Cuando le pregunto por el abrigo me manda directamente a un mercadillo de segunda mano. Las pequeñas firmas no pueden ponerse a hacer abrigos así como así por varias razones. Es un producto más caro y difícil de producir que una camiseta porque lleva más materiales. El precio de venta tendrá que ser mayor, y mientras un día puedes darte el lujo de comprarte una camiseta de 30 euros, igual con el abrigo no puedes darte el lujo de comprarte uno de 500 euros. La barrera del precio aparece en cuanto empezamos a añadir valores sostenibles a la prenda. Lo más cercano que he encontrado a ese milagroso abrigo sostenible es Ecoalf. Su producción está hecha con un 100% de poliéster reciclado de botellas de plástico o incluso recogidas en el mar. En su colección de otoño han ahorrado 40 millones de litros de agua, que es lo que se hubieran gastado en hacerla de algodón. La única pega es que casi todos los abrigos son plumíferos, y sí, llevan plumas de animales. Aparte del precio (220€ – 325€). Hay varias opciones asequibles pero en general es una marca cara. ¿A qué renuncio si no puedo cumplir al 100% con todos los valores sostenibles?

¿Dónde me compro el abrigo, entonces?

“Haz todo lo posible dentro de tu presupuesto”, me recuerda Nebot. No debería comprarme un abrigo porque el mío todavía está bastante potable y sería lo más sostenible. Pero si no puedo resistirme, esto es lo que haría: Primero escudriñaría el mercado de segunda mano, Humana, Vinted o el Flea, por ejemplo. Si allí no encuentro lo que busco, el siguiente paso sería el más complicado porque ya implica una prenda nueva. Pero si tengo que darlo, antes de un Ecoalf miraría en Pam a Pam, el directorio de Economía Solidaria que me ha recomendado Nebot. Si aún así no encontrara nada, iría a alguna tienda pequeña de barrio aunque tenga abrigos made in China, porque quizá no serán sostenibles, pero al menos estaré contribuyendo a la supervivencia del comercio local. Y si me obligaran a ir a Inditex, por lo menos intentaría buscar un abrigo hecho de un solo material y producido lo más cerca posible.

Pero entonces, ¿quién protege a la moda sostenible?