Si seguim a aquest ritme, la generació de residus augmentarà més del 50% l’any 2030 i amb aquestes perspectives, no hi haurà Objectius de Desenvolupament Sostenible que es compleixin. Per això, l’ Agència Europea del Medi Ambient insta a la indústria del fast fashion a estimular un model d’economia circular: aprofitar els recursos donant una nova vida a les peces.

Tot i aquest desvetllament de consciència, encara hi ha un gran desconeixement de l’impacte que el sector tèxtil té en el medi ambient. No sabem que la fantàstica camisa que ens acabem de comprar per ser els més in trigarà segles a descompondre’s. Ni que el parell de sabates que adquirim com si fóssim la mateixa Carrie Bradshaw han generat 23 kg de Co2 durant la seva fabricació .

El 2013 l’ensorrament del complex tèxtil Rana Plaza a Bangladesh va acabar amb la vida de 1.300 persones, però també va fer obrir els ulls sobre les condicions de treball inhumanes que la indústria de la moda promovia -a Rana Plaza, que fabricava productes per empreses com Primark , els treballadors cobraven 28 euros al dia.

Barcelona, com a bon exemple de ciutat glocal, no s’ha quedat enrere en aquest àmbit. La capital catalana compta amb dissenyadors i escoles que aposten per aquests “nous patrons”, proveïdors i tallers de confecció que treballen amb materials ecològics i botigues que aposten per tenir als seus penjadors roba d’impacte 0. Moda sostenible made in BCN.

Perquè quan els menys convençuts us diguin “Even if I pollute, I’m still fashionable”, millor que els etzibeu: “How dare you! Fashion must not pollute”.