Se describen como un Breakfast and Chillout Bar. A green oasis filled with tasteful vintage and antique furniture and collector’s items offering breakfast cakes and drinks. Molinet Cafè Antic es una cafetería que ofrece una gran variedad de platos salados, pasteles y bebidas. Siempre con los mejores tés y cafés. Un oasis en medio del bochorno de la ciudad donde poder refugiarte y disfrutar.