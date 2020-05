Aquesta revista ha arribat a les vostres mans gràcies a totes les paraules que vosaltres, lectors, heu adoptat. Heu comprat esperança i felicitat per regalar-li a aquesta revista independent i local durant una pandèmia global… i no ens podríem sentir més afortunats.

Gràcies a tots els lectors i lectores que ens heu fet costat durant els darrers 14 anys. Gràcies per haver invertit el vostre temps en llegir articles independents i desenfadats en català, castellà i anglès sobre la ciutat comtal.

Als punts suscriptors… quina sort hem tingut de conèixer-vos i comptar amb el vostre suport i els vostres meravellosos locals com a aparadors i punt de partida per la revista. Sabem que la situació és molt precària per molts de vosaltres i per això us enviem, junt amb la revista, molta força i moltíssimes abraçades. Ànims, gent, perquè són els petits comerços, actius i creatius com vosaltres, els que donen vida al barri, la ciutat i les comunitats.

I el mateix podem dir dels nostres anunciants. Heu apostat per la prensa local, independent, trilíngüe i en paper. Dit d’una altra manera, moleu, i sense vosaltres l’aventura hagués acabat fa molt de temps.

A l’equip de la revista, d’ara o d’abans, no remunerats, malpagats o pitjor pagats (no ens hem pogut permetre “pagar com cal”), heu estat la nostra família aquí. Alguns no teníem els familiars gaire a prop, però ens heu fet sentir com si no fos així. Us estimem, en el millor i en el pitjor.

Finalment, als escriptors i escriptores, il·lustradors i il·lustradores i artistes de tota mena que heu col·laborat en aquest projecte a canvi de quatre rals i algunes birres en festes puntuals. Vosaltres sou BCN Més. Des de la direcció sempre ens ha molat generar plataformes de difusió, però només perquè sabem que les omplireu de bellesa, enginy i mala baba. No hi ha prou birres per omplir aquest buit. Però temps, pel que sembla, en tenim a palades. Estigueu al cas, doncs, que manca un darrer sinpa(yment party).