La manera de comunicar al público su labor no hace más que apuntalar esta imagen social tan masculinizada de lo que hace un policía. Según este estudio reciente del Departament d’Interior de la Generalitat, en el que participó Vallès Port, hasta un 44,4% de las imágenes publicadas en las cuentas de Twitter e Instagram de los Mossos entre abril y agosto de 2019 contenían hombres exclusivamente. Además, “lo que pasa es que ellos aparecen en acción y ellas son mujeres florero que no hacen nada o hacen tareas más de atención comunitaria y menos de acción”, subraya la experta. Así el mensaje queda claro: podéis entrar, pero haréis cosas de mujeres.

Es una muy buena noticia, sí, pero sé lo que estás pensando: un 32% no es tanto, ¿verdad? Pues no. Este trabajo, tanto a nivel local como en los Mossos d’Esquadra y los cuerpos de seguridad de todo el estado, sigue siendo eminentemente masculino, en su forma y en su contenido. En una sociedad marcada por la división binaria de roles entre hombres y mujeres, “hay aspectos de la profesión de policía que encajan absolutamente con lo que se otorga socialmente a lo masculino: la autoridad, la valentía, la fuerza”, apunta la investigadora del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (ISPC), Lola Vallès Port. Como descubrió esta experta en su tesis – uno de los pocos estudios sobre cultura policial que analiza por separado ambos géneros -, más del 50% de aspirantes, hombres y mujeres, que acceden a la policía catalana comparten la perspectiva de que es “un trabajo de hombres”.

Ser mujer y policía a la vez ya no es un oxímoron, como en décadas anteriores, pero siguen sin ser muchas las que han entrado en el sector.

Elena Cobler fue de las primeras mujeres en romper con la barrera del género, en su caso en la policía local de Reus. Tras 42 años en el cuerpo y ahora ya jubilada, lamenta que “durante todo este tiempo no se ha avanzado casi nada”. Sí que han cambiado aspectos como el uniforme, las labores que se les permite hacer (al principio se dedicaban básicamente al tráfico) o el trato de la ciudadanía, pero su presencia sigue sin estar normalizada. “Al principio los comentarios y los piropos nos hacían gracia, formaba parte de nuestra cultura el vernos diferentes, pero es triste que aún nos asombremos al ver una mujer policía en moto o a caballo”.

Las pruebas de acceso son también un elemento clave para explicar la baja presencia femenina en el cuerpo. Aunque existen baremos adaptados por géneros, “depende del tipo de prueba que valores, fuerza, agilidad…, favoreces más a un colectivo u otro”, explica Vallès Port. Un buen ejemplo es la eliminación el año pasado del requisito de una altura mínima para entrar en la policía catalana. Ya en 2003, se había reducido la exigencia para las mujeres de 1,65m a 1,60m, con un impacto muy positivo en el acceso de mujeres al Curso de Formación Básica para Policías: de representar un 17,8% de los aspirantes en 2002 a un 33% en 2003.

Lo lógico es pensar que cuantas más mujeres entren en los cuerpos de policía, más se feminizará la imagen y la forma de trabajar día a día del cuerpo, pero la verdad es que las agentes aún no son suficientes para propiciar este cambio. Una vez entran, de hecho, el aislamiento impide que se establezcan alianzas entre ellas. “No solo es que haya pocas mujeres, sino que las que hay están muy dispersas en el territorio y esto impide que hagan red entre iguales. Muchas veces se encuentran en un equipo de trabajo donde son solo una o dos y quizás ni siquiera coinciden en los turnos”, relata la investigadora del ISPC. Así lo experimentó Cobler, quien explica que “te mimetizas y piensas como ellos y eres como ellos porque si no no formas parte”. Es una cuestión de supervivencia.

Por otro lado, si la justicia o la igualdad no te parecen motivos suficientemente buenos para querer más mujeres en la policía, resulta que los datos recopilados por Vallès Port en su tesis (con una muestra de unos 2000 agentes observados durante 7 años y medio) también dejan claro que, de alguna manera, “ellas son mejores policías”. A lo que se refiere la investigadora es que hay ciertos aspectos negativos propios de la cultura policial – como la desconfianza hacia la población o la percepción de las leyes como una traba – que, en el caso de las mujeres, aumentan menos con el tiempo. Así que, si entran agentes, estas características de la cultura profesional previsiblemente se reducirían.