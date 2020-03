El problema es que normalizamos situaciones como esta porque giran en torno al ocio. No es raro que, tras comprar por primera vez, te insistan en guardar su teléfono. “Pide lo que quieras, por Whatsapp, cualquier hora. Yo siempre aquí.” Y, en muchas ocasiones, es así. La historia que me contó uno de los testimonios con los que hablé para preparar este reportaje lo ilustra bastante bien. Esta persona comenta cómo, hace unos años, solía consumir de manera recurrente. “Salía casi cada fin de semana —dice— y casi siempre pillaba MDMA, a veces pastillas o speed.” A base de recurrencia llegó a conocer bastante bien a su dealer, construyendo cierta relación. Su nombre era Naveed.

“Naveed nunca estaba en la calle. Contactabas con él por mensaje de texto y te daba la dirección en la que podías encontrarle. Siempre en la zona del Raval.” Por lo visto, todos los pisos tenían el mismo aspecto: descuidados, con alguna habitación llena de colchones y camas, un baño que nunca se limpiaba y una cocina a duras penas funcional. “En alguno incluso vivían los lateros que formaban la ‘red comercial’, pero no Naveed. Él se sentaba en la habitación principal, libreta en mano y un cajón cerca. Estaba allí durante unas horas cada noche, apuntando cada operación realizada, arrojando los billetes al cajón y despachando tanto a los habituales como a los primerizos que captaba su gente en la calle.” Como el Padrino, pero con camisa hawaiana y un boli Bic. “Llegado cierto punto de la noche, cerraba la libreta y se iba buscando algo de fiesta, normalmente a los clubs cercanos como el Moog, el Macarena o Jamboree.”

Me dice que Naveed era majo. “Siempre te trataba bien, y si le caías guay, te trataba aún mejor.” Rebajas y regalitos: “Una vez me dio una raya de lo que yo pensaba era coca. Resultó ser ketamina. Fue una noche muy rara”. “Si no le decías algo en un mes te escribía para preguntar cómo iba todo. Algunas noches iba directamente a uno de los pisos en vez de a un bar. Más barato y muy entretenido, con toda la fauna desfilando ante ti. Suena raro, pero había buen ambiente.”

Como si fuera algo normal. “Como si no te dieras cuenta de lo que pasa a tu alrededor ni te preocupara lo más mínimo por lo que debían estar pasando los vecinos.” Y no lo piensas, lo normalizas. “Vienes a menudo, es casi como tomar unas birras en casa de un amigo. Tiene un componente de riesgo, pero eres joven y te parece divertido.” Pero no lo es. Es un narcopiso.

“Me distancié —sigue la historia—. Consumía menos, pero un día me di cuenta de que su teléfono estaba bloqueado.” Lo normal, si no había podido contactar con Naveed, era mencionar su nombre a los lateros de la zona para que le indicaran en qué piso se encontraba. Una noche, por curiosidad, lo hizo, y la respuesta fue: “No, no Naveed ahora”. Al mismo tiempo el hombre cruzó los puños a la altura de las muñecas. “Ahí aprendí que es la señal que se usa en la calle para indicar cuando alguien ha sido detenido y mandado a la cárcel.” De Naveed nunca más se supo, ni tampoco de otros tantos que quedaron al cargo de esa red tras él. “Llegué a conocer a varios, pero la rotación es alta, por decirlo de algún modo. Ninguno estuvo tanto tiempo como Naveed. Suelen desaparecer cuando hay grandes redadas.”