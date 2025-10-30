¿Notáis el fresquito?

Pues seguirá ahí cuando os sentéis en una terraza este invierno porque Barcelona estrena temporada con la prohibición de estufas de gas. Los bares podrán poner estufas eléctricas, aunque se quejan de que el Ayuntamiento ha rechazado todos los permisos para ponerlas. A quienes se la repampinflan los permisos es a las 260 personas a las que la Guardia Civil multó el año pasado por poner a volar sus drones; la mayoría, para grabar atracciones turísticas como la Sagrada Familia. Pero por lo que verdaderamente se pone el grito en el cielo es por el tramito de Diagonal por el que pasará el tranvía y por el que los coches pasarán de tener 5 carriles a 4. Por eso, y no por todos los pisos protegidos que se han privatizado y que, si se hubieran mantenido en manos del Estado, habrían hecho que nuestro país tuviera hoy más vivienda pública que Austria. Para criticar dramas como este, Arrels ha inaugurado tres murales que honran a las personas que todavía viven en la calle. Quien puede quedarse sin techo también es La Cinétika, el cine okupado de Sant Andreu, que el Ayuntamiento quiere precintar sin dar más explicaciones. Para restauradores, voladores de drones, conductores que pierden carriles, usuarios del tranvía que caminan, personas sin casa y centros sociales, queda algo a lo que encomendarse: santuarios para pedir milagros. Que se cumplan ya es cosa vuestra.