El pa és un aliment bàsic de la nostra cultura des de fa milers d’anys. I què en sabem d’allò que ens emportem a la boca? Ben poca cosa.

Una qüestió important en quant als ingredients en general és “l’origen”, paraula derivada del mot llatí origo, que avui en dia es fa servir a tort i dret per significar certa qualitat, preocupació pel territori o pel medi ambient. Però en general aquesta paraula és utilitzada únicament com a cant de sirena per al consumidor sensible obturat d’informació i més confús que un bròquil a la secció càrnica del supermercat.

Del vi, tot i no tenir-ne ni idea, acostumem a saber les D.O., les varietats, les bodegues, si aquell va ser un bon any o un mal any, etc. Del blat, què sabem?

Un exemple clar d’aquest ús, com a mínim qüestionable, el tenim amb els supermercats Ametller Origen. Tot producte té un origen, però aquest pot ser les quimbambes i no és sinònim de qualitat. Però si poses una mica de fusta per aquí, una mica de blanc per allí, una bona il·luminació, expliques l’origen de quatre productes i tergiverses fins l’extenuació els eslògans “natural i sense intermediaris”, voilà! Tot sembla maco, pròxim, eco (tot i que la gran majoria no ho sigui).

Tornant al pa. Majoritàriament l’ingredient principal és algun blat.

Quin és l’origen del blat del pa que menges? Qui l’ha produït? A on? Quina varietat és? És un blat propietat d’una empresa, manipulat i acompanyat del seu paquet d’agroquímics? O un blat lliure, que passa de mà en mà de pagès sense pagar tribut a la multinacional de torn i es conrea en ecològic, prop de casa teva, sense malmetre el medi ambient?

Pocs són els forns que et poden dir amb quina varietat de blat han fet el pa que compres i qui la cultivat.

Pagesos com Josep Mestres, el Molí de Can Jornet, la Garbiana, Cal Pauet o Fruits del secà cultiven varietats tradicionals en ecològic i dignifiquen la paraula origen.

Podeu trobar els seus productes a algun forn de pa, a internet o a Mercat de la Terra, un mercat setmanal ubicat cada dissabte al Parc de les Tres Xemeneies.