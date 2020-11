L’equip de xou del Club de Patinatge Artístic de Girona ha començat enguany la seva onzena temporada com a equip. Actualment són les vigents campiones del món després de cinc anys competint internacionalment, una fita que, tot i ser garant de la seva professionalitat, no és suficient perquè la Federació Internacional de Patinatge (FIRS, les seves sigles en anglès) les consideri esportistes d’alt nivell.

Les patinadores han de fer front a l’elevat cost que comporta competir a l’estranger, ni de bon tros contrarestat per les bonificacions econòmiques que obtenen en cas de guanyar. Aquesta és la seva història.

“Quan vam anar als mundials de la Xina, el cost total del viatge era de 63.000 euros. Per poder-hi fer front, vam fer campanyes de micromecenatge i altres iniciatives com ara vendre roses per Sant Jordi”, explica a BCN Més la capitana del CPA Girona, Mar Suy. “Per no parlar de les malles, que ens poden arribar a costar entre 500 i 1000 euros”.

La trajectòria internacional de les gironines comença l’any 2015, quan per primer cop aconsegueixen entrar al pòdium quedant terceres al campionat d’Espanya. Aquest resultat els assegurava una plaça als europeus de Bremerhaven, on accedeixen al mundial de Cali amb una meritòria quarta classificació. Aquell any consolidaran el CPA Girona en l’esfera del patinatge artístic mundial gràcies a una històrica tercera posició.

A partir d’aquell moment, estendran el seu llegat amb tres subcampionats mundials els tres anys següents. “Sempre hem anat als mundials sense expectatives, així que celebràvem els segons llocs tot i quedar-nos a les portes del campionat”, confessa Suy. “Sabem l’esforç que comporta arribar-hi i sortim a gaudir-ho, per això sempre ens ha anat bé”. Però després de nou temporades juntes i de suficients segons llocs, l’any 2019 no només aconsegueixen ser campiones provincials de Catalunya, d’Espanya i d’Europa, sinó que també van aixecar per primer cop un trofeu mundial als World Roller Games, celebrats a Barcelona. “Sens dubte, la culminació a una temporada perfecta”, recorda la capitana.

Arribats a aquest punt, qualsevol es deu estar preguntant com unes esportistes que han arribat a l’Olimp del patinatge artístic no cobren un salari, fins i tot de com no reben el reconeixement professional que mereixen.

“He hagut d’utilitzar els dies que em toquen de vacances per poder assistir als entrenaments i les competicions”, ens comenta Patricia Liberal, que ha de compaginar la seva feina com a farmacèutica amb les exigències que comporta el patinatge artístic. Tot i competir internacionalment, ha de fer malabars per tal de no trepitjar horaris, cosa que, en cas de ser considerada professional, podria solucionar demanant canvis de torn a la feina.

Aquestes traves són extensibles a aquelles esportistes que cursen estudis postobligatoris. “Temps enrere em van arribar a suspendre assignatures de la universitat per problemes a l’hora de justificar les meves absències”, relata Clara Martín, també patinadora del CPA Girona. “Per sort, ja fa un any que la Universitat de Girona va crear un programa per a esportistes d’alt nivell, on ens inclouen, i això ens permet canviar pràctiques o, fins i tot, moure dates d’exàmens”.

En aquest sentit, la normativa de la FIRS, l’organització internacional que s’encarrega d’aquesta disciplina, només contempla el reconeixement com a professionals a aquells i aquelles esportistes que competeixen en esdeveniments internacionals individualment, en modalitat de parella o com a selecció. “Hem sacrificat tantes coses i hi destinem tantes hores… A vegades hem entrenat durant totes les vacances d’hivern, excepte el dia de Nadal, Sant Esteve i per cap d’any”, lamenta Suy. “Les condicions per saltar-te un entrenament són molt escasses. Si et trenques una cama, has d’anar a mirar les companyes”.

Arran de casos com el del CPA Girona o el CPA Olot, que hi participen com a club, el president de la Federació Catalana de Patinatge, Ramon Basiana, va reclamar l’any 2019 la condició d’esportistes d’elit per a les integrants d’equips de xou de patinatge que competeixen a escala mundial. Però encara avui dia, la demanda segueix sent desestimada. Potser una mica de pressió popular ajudaria el president…