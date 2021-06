Morbix: La verdad es que me hice Patreon cuando descubrí Patreon, sin más. En ningún momento me abrí la cuenta pensando que así me podría ganar la vida con mis contenidos. Pienso que para conseguir algo así tienes que tener ya una comunidad muy grande en redes y yo no la tengo. Pero si pensé que ganar un dinerillo extra me ayudaría a valorar más mi trabajo y a sentir que hacerlo tiene un sentido, es decir, que me motivaría a continuar con la creación de contenidos.

También pienso que me influyeron las exigencias del público. Quiero decir, decides empezar a publicar en tus redes sociales, porque te permite crear y mostrar tu arte o contenido gratuitamente, pero eligiendo tú el qué y cómo. Además de llegar a personas predispuestas a ver lo que tú quieres crear, sin pedir nada a cambio.

Pero a veces sí que lo piden. Que si esto no deberías subirlo, que si me aburre tu contenido, que si podrías subir algo más de esto, que si ahora te insulto… Y ahí ya te calientas, porque ya bastante tenemos con que a nivel profesional no valoren lo suficiente nuestro trabajo. Entonces, ¿quieres ver más de mi contenido? Apóyame. Y una de las plataformas para hacer eso es Patreon.