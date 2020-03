Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bien

¿Y mentalmente? Sedentaria.

¿Te has duchado? Nope es que me ducho por la noche joder parece que no me duche

¿Has salido de casa? Not at all

Rollos de papel higiénico que te quedan: 100000000000

Pelis o series que has visto: Westworld

Canciones o grupos que has escuchado: Kendrick

Comida casera… Lentejas

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Nothing

Me ha cabreado: Nada

Me ha alegrado: Ron, Kira & Stitch y mi pareja lol

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Lo mismo, llevo la misma vida