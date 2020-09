Beure aigua, dutxar-nos, encendre el llum. Són petits gestos quotidians que sostenen la vida però que, sovint, ens passen desapercebuts. Només ens n’adonem quan no podem fer-los i, d’això, se’n diu pobresa energètica o, més concretament, pobresa hídrica, quan parlem de l’aigua.

En aquesta situació es va trobar la Marlene Marcos Loza. Aquesta mare de 26 anys en fa tot just tres que va arribar a Barcelona des de Bolivia amb el seu marit. “Com ara ja hem fet els tres anys, espero poder aconseguir els papers”, comenta per telèfon, amb els crits de les dues criatures com a música de fons. A l’estiu del 2018, Marcos va trobar un pis de lloguer al barri de Florida (Hospitalet de Llobregat) al qual no podia dir que no: “500 euros per un pis sencer, després de trobar habitacions que costaven 400 euros!”. Cada mes pagaven el lloguer en negre. Però la realitat va ser que, al cap de dos mesos, el suposat propietari va desaparèixer del mapa i la companyia va tallar el subministrament d’aigua a la familia.

La Marlene va trobar l’ajuda que necessitava a través d’Energia Justa, un projecte de voluntariat impulsat per l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). Va poder aconseguir l’informe de risc d’exclusió residencial que la protegeix de talls, en virtud de la Llei contra els desnonaments i la pobresa energètica, aprovada al juliol del 2015. Ara mateix, està acollida a la tarifa social de l’aigua, una bonificació que permet una reducció del 25% del rebut. Com de moment no pot pagar, està acumulant un deute amb la companyia. “Sincerament, això m’ha caigut del cel. Jo no sabia què fer”, comparteix.

Ella no és l’única barcelonina que s’ha trobat en aquesta situació. Segons l’Informe d’indicadors municipals de pobresa energètica a la ciutat de Barcelona, unes 170.000 persones al 2016 “eren incapaces de mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada en els mesos freds o tenien un endarreriment en el pagament dels rebuts de subministraments bàsics inclosos l’electricitat, el gas o l’aigua corrent”.

Amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa energètica i orientar a qui la pateix, l’Ajuntament de Barcelona va llençar al 2017 els Punts d’Assessorament Energètic (PAE), on atenen als milers de persones que tenen dificultats per cobrir despeses tan bàsiques com l’electricitat, l’aigua o el gas. Precisament, ABD gestiona els dos que hi ha al districte de Nou Barris (n’hi ha un a cadascun dels altres districtes, són 11 en total). Les xifres de persones vulnerables van créixer al principi del servei i, després d’una lleugera baixada al 2019, han pujat amb la nova situació de crisi sanitària. Si al 2017 els PAE van atendre 23.231 persones (en 8.462 llars), al 2018 les usuàries van passar a ser 33.434 persones (13.301 llars) i al 2019 van baixar a 31.569 persones (12.709 llars). Durant el primer semestre d’aquest 2020, un total de 17.641 persones van ser usuàries dels PAE, és a dir, un 10% més que en el mateix període del 2019.

Igual que la Marlene, les llars vulnerables de l’AMB poden demanar diferents bonificacions, com ara l’exempció de la taxa de clavegueram o el descompte en la taxa metropolitana de residus municipals. En total, des de la seva creació, els PAE han permès aturar a Barcelona fins a 65.054 talls de subministrament d’electricitat, gas o aigua. Però, fins a l’establiment de la llei 24/2015, entre el 2008 i el 2015, fins a 75.000 famílies de l’AMB van patir talls d’aigua per part d’Agbar, segons la plataforma Aigua és vida.