En la nueva guía para combatir el odio contra las personas sin hogar, leo un dato escalofriante, que diría Piqueras: la mayoría de las agresiones las cometen hombres jóvenes de 18 a 35 años en contexto de ocio nocturno. No me sorprende, pero creo que hay que seguir recalcándolo. Como la cascada de desahucios que se nos vienen con la caída del escudo social: el del Ateneu Popular de Vallcarca, el de 40 familias en Sant Andreu y el de otras 3 en Gràcia. Pero me voy al apartado de buenas noticias, ya que esta semana he encontrado tres, que son muchas para los tiempos que corren: queda menos para que reabra el nuevo Gimnàs Social Sant Pau, con 36 pisos a precios populares, entre 356 y 396 € al mes, pensados para las que vivimos en Barcelona; el Park Güell sale de Gaudir Més para que los turistas no se cuelen y paguen sus 18 euritos de entradita, y nosotras solo tendremos que entrar en la web del parque con nuestros datos para reservar fecha de entrada gratis; y la Tienda de las Alpargatas, que las vende y arregla zapatos, está a punto de cumplir 100 años con buena salud en el corazón del Eixample. ¡Más de esto!