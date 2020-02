Desde…

2004.

¿En qué barrio estás y por qué?

SAE Institute es parte de la comunidad creativa de Barcelona, por eso nos encontramos en Poblenou, el barrio creativo de la ciudad.

¿Qué deberían saber los que vienen por primera vez?

SAE Institute es un centro de formación en medios creativos referencia en España y a nivel global, con más de 50 campus repartidos por todo el mundo.

No hay otro espacio en Barcelona que…

…cuente con más de 2.700 metros de instalaciones de primer nivel y un equipo de profesionales de referencia en las diferentes industrias a los que les apasiona ayudarte a desarrollar tu potencial creativo.

Si tu local fuera una ciudad, ¿qué ciudad sería?

Barcelona.

¿De qué color(es) son las paredes?

Somos uno de los campus más grandes de la ciudad, así que tenemos espacios de todos los colores.

Describe vuestro espacio como si fueras poeta…

“What matters most is how well you walk through the fire” – Charles Bukowski

¿Qué harías/haríais con 100.000 euros?

Probablemente, gastarlos comprando más sintetizadores y otros ‘juguetes’.

Nombra hasta 3 negocios barceloneses favoritos (el tuyo no):

Sonar, DocsBarcelona y Games World Barcelona.

¿Un personaje que nunca dejarías entrar en el espacio?

Rose DeWitt Bukater. Jack si cabía en la tabla.

¿Lo más raro que haya pasado en el local?

Preguntad a nuestros alumnos. Seguro que tienen cientos de historias memorables que contar.

¿Qué hacéis por la sostenibilidad // medio ambiente en el local?

Tenemos una estricta política de ‘recicla o muere’ en todo el campus.