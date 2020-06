I el món s’ha aturat, i ens hem quedat a casa, pensant en noves formes de viure, aprenent a desaprendre, veient l’absurd poder de la mort i dels diners, sentint com la qualitat de vida res té a veure amb la quantitat de coses. Fent, cuinant, que “los catalanes hacen cosas”, i posats a fer-ne, per què no fem cervesa?

Cerveses La Pirata ens porten des de Súria una proposta molt interessant, la possibilitat de fer-nos a casa la Sansa Amber Ale, medalla d’or en la categoria de American Amber Ale al BBF2019. La Sansa és una cervesa rogent, maltosa i amb cos, lleugerament amarga i molt compensada. Ara, a més de poder-la comprar en ampolla, podem demanar que ens enviïn tot el necessari per cuinar-la a casa. Sigueu els Walter White de la cervesa artesana, barregeu malta, llúpol, aigua i llevat, fermenteu, embotelleu i tindreu 5 litres de poesia líquida llestos per gaudir.

Serviu-vos una canya, acompanyeu-la d’unes patates gruixudes amb una miqueta d’espinaler, i seguiu somniant amb un món millor, en el que no falti BCN Més, que tot està per fer i tot és possible.