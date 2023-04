NEW: la Sra. Dolores es un nuevo restaurante recién instalado en Sant Antoni con una barra larga de frituras contemporáneas, terraza soleada & vinos naturales. → ¡Bienvenidos!

PRIMAVERA DE TAPAS: desde hoy y hasta el domingo, 33 bares de L’H conforman una ruta gastronómica a base de tapa + bebida por 3,5 €. Avisados quedáis. → Aquí un mapa con las propuestas

UN FLEA ESPECIAL: el clásico de los clásicos de la segunda mano no falla a su cita ni cayendo en Sant Jordi. 100 paradas te esperan el domingo en Drassanes para que encuentres tus joyitas vintage. → See you there

CON UN -10 %: si compras ahora tu jersey IAIOS para el invierno, te lo llevas con descuento. De esta manera les ayudas a fabricar de forma más consciente y reducir el stock sobrante. → Aquí el pre-sale

FIESTA EN ST ANDREU: al revés de la naturaleza, la temporada de mushrooms en Garage Beer tan solo acaba de empezar. Este viernes, fiesta en su brewery para estrenar esta DIPA con cumbia + comida de Mescladís. → Hay que registrarse aquí

BRUNCH & DUB: y el sábado de 13 h a 16 h, la familia de Warike cocinará con huacatay (una hierba aromática peruana muy parecida a la maría pero que no se fuma, se cocina) sazonado con reagge. → ¡Planazo!

👉 ¿Te gustaría más novedades sobre el comercio de autor barcelonés cada jueves en tu bandeja de entrada? Newsletter-te.