Si no molesta, no es periodismo

Me llegan decenas de notas de prensa (NdP) cada semana, que ignoro, pero esta me ha parecido divertida: Lay’s, para vender más patatas, ha hecho un estudio del que extrae que a 2 millones de catalanes les da miedo hacer tortilla de patatas, sobre todo, por tener que darle la vuelta. También me ha hecho gracia la convocatoria de una cumbre sobre el pádel, más que nada porque la NdP me la ha mandado Pádel Nuestro y me encanta su falta de sentido del ridículo. Otra, que me gusta porque va por el negocio, pero también por la biodiversidad, cuenta que el Ayuntamiento y la Granja San Francisco instalan un centenar de nidos para abejas silvestres en 25 parques y jardines de la ciudad. Lo que nunca te contaría una NdP es la imagen de No a l’ampliació del MACBA que las vecinas del Raval proyectaron sobre el museo el sábado pasado durante la nit de los ídem. Igual que una de una empresa de alarmas no te contaría que en 1999 la gente no estaba tan escandalizada con el movimiento okupa. Como tampoco la jueza Francisca Verdejo y su entorno publicarían el testimonio de un ex trabajador que detalla cómo la titular del juzgado de violencia sobre la mujer se dedica a menospreciar y maltratar a las víctimas que denuncian. Pero por suerte quedan periodistas y personas dispuestas a denunciar las injusticias que viven, y otras que quieren leerlas y actuar en consecuencia.