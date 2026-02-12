Newsletter-te
Si no puedo bailar, no es mi revolución

En Barcelona: el resumen desenfadado de las noticias de la semana

12/02/2026
Esperanza Escribano Claramunt
Quizá es porque estoy de escuela en escuela y tiro porque puertas abiertas, y constato que todas tienen mil herramientas más que las que tuvo mi colegio cuando yo era niña para hacer de la infancia una humanidad mejor, pero estoy optimista con el futuro. Bad Bunny no va a cambiar el mundo y llevaba ropa de Zara, pero joder, qué fiesta tan bonita y emocionante y qué bofetada para Trump y qué fantástico que un discurso diferente ocupe un lugar tan poco propio para nuestras luchas. Tan chulo como Les Juntes, una cooperativa de vivienda diferente que, en el barri de La Florida, que tiene un índice de migración y pobreza alto, se dedica a comprar pisos de fondos buitres para sus socias. Y tan bueno para el karma como la primera multa por racismo inmobiliario contra una agencia de Mataró que le negó un piso a Hamid por ser marroquí. Ojalá que la AMB consiga construir las 220.000 viviendas que ha aprobado por segunda vez y que la Global Sumud Flotilla que volverá a salir de Barna el 29 de marzo llegue a Gaza con sus más de 1.000 profesionales sanitarios. La semana que viene vuelvo con la lucha contra lo terrible, pero que la fiesta nos empodere y nos dé fuerzas para seguir.

