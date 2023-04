Puntuales como siempre, los turistas están invadiendo la Condal. Si no estáis viajando todavía, aquí algunas propuestas aptas para autóctonos:

Jueves 30: vuelve El Soterrani a Paral·lel 62 con Càmping Caravaning Cubelles, un espectáculo en el que se ríen de la Catalunya actual en catalán. Aquí no veréis ningún turista. Y luego, si os queréis quedar por Paral·lel 62, os espera un cambio total de registro, un cabaret inmersivo con los mejores talentos queer de la ciudad. ¡DRAS! Mientras tanto, en la galería Alalimón inauguran ‘LIKE’, una exposición de fotografías preciosas de Eduardo Nave que persigue el viejo deseo de la modernidad de explorar un paisaje virgen que no haya sido colonizado. Por el centro, en el CCCB y dentro del marco del D’A Festival presentan cinco pelis filmadas en Barcelona. Simfonies de Ciutat, se llama el ciclo.

Viernes 31: en la galería Tangent Projects inauguran una exposición cuya premisa tiene su intriga: dado que los humanos tenemos magnetita en nuestro cráneo, Tau Luna Acosta busca crear un diálogo entre piedras y humanes migrantes. Menos esotérica será la presentación de Writers on Wax: ‘The Sound of Graffiti Volume 2’ organizada por Montana Colors. Probablemente os chocaréis con algún turista porque tiene lugar en imaginCafé, pero por suerte la after party con casual cocktails en el 33|45 se aleja un poco de Plaça Catalunya. Al otro lado de Ciutat Vella, en Razz tocará la banda de culto belga dEUS y en La Cava del Hoxton Hotel se estrena el ODD Club bajo el lema ‘Embrace your queerness and don’t fuck it up’ con una performance de Candela Capitán y DJs de Londres.

Sábado 1: para un uno de abril bastante nublado tenemos Punkomedy, el nuevo ciclo de stand-up en la Heliogàbal o el músico con raíces cubanas Joao del Monte (escucha) en directo en la librería Byron, o el ciclo ‘Els millors films de l’any’ en la Filmoteca que arranca con Drive My Car (Lucía: me encantó. Parece larga (179′) pero no se hace larga, simplemente «se toma su tiempo») a las 17:30 h seguida por La peor persona del mundo a las 21 h. (Lucía: ¡un must! Algunos dicen que es un anuncio de IKEA muy largo. Puede ser. Y aunque me provocó un poco de crisis existencial, la disfruté mucho, al igual que las otras dos pelis que conforman la Trilogía de Oslo. No vayas con tu pareja si tu relación está pasando por un mal momento.)

Domingo 2: Lucía se plantea volver a la Filmo para un maratón con El acontecimiento y Retour à Reims pero tal vez os apetece más una vuelta por la Fira de Montjuïc ya que el Handmade Festival está en el pabellón 8 y la Fira del Còmic en los pabellones 2, 5 y en la plaça Univers.

