Un mundo democrático sin injusticias ni problemas sociales. Esta es la imagen ideal del futuro de lxs Zoomers. Los valores del capitalismo y el sistema actual se cuestionan seriamente en un momento en el que la crisis ha dejado a la Z como la generación más vulnerable de la pandemia. El explosivo cóctel de confinamiento, estudios y adolescencia es indigesto para cualquiera, pero especialmente para ellxs. Víctimas del ghosting, no conocen un mundo sin tecnología inteligente al ser esclavxs de sus propios aparatos. Con un eterno apetito por los likes y una cierta inclinación por stalkear cualquier nombre nuevo que suena. No conciben una conversación sin el LOL, el Crush, el Yas o el Trash. Sin embargo, cuando se les pregunta por su sueño político tildan de truncado y utópico el planteamiento. “No se puede cambiar nada, está todo demasiado establecido”. En BCN Més hemos reunido a 5 zetas nacidxs entre el 1998 y el 2001 para preguntarles sobre el futuro en el que les gustaría vivir.

Menos educar en la teoría y más educar en lo emocional

Si hay un denominador común entre lxs nacidxs después de 1996 es precisamente este mood de realismo trágico, un estado de ánimo bipolar, ganas de comerse el mundo y abandonarlo a la vez. Juanma Álvarez, estudiante de Bellas Artes, lo define como “inestabilidad sentimental, dependencia emocional por Internet y urgente necesidad de terapia”. Son la generación sensible la que ha tenido que lidiar con situaciones difíciles e identificar sentimientos sin (todavía) nomenclatura; y por lo que aseguran, en la universidad no se les enseña a lidiar con esta inteligencia emocional. “No tiene ningún sentido estudiar a Platón en el mundo de hoy. La gente de ahora no puede pagarse el alquiler, ni los estudios, no puedes salir del armario, tiene disforia de género y esto Platón no lo cuenta. No nos enseñan a trabajar nuestra autoestima o a cuestionarnos las relaciones interpersonales”, comenta Alberto Blasco, estudiante de Humanidades, como Núria Sol, que añade: “¡Ostia! Y es que además Platón era pro-esclavo”. Para Eva Miller, que está cursando el último año de Relaciones Institucionales, la educación debe girar entorno a la gestión emocional y transmitir, por ejemplo, que “errar no es negativo, sino que forma parte del aprendizaje”, y coincide con Juanma al decir que se les debería preparar con conceptos menos elitistas y hacer más hincapié en teorías LGTB, feministas, ecologistas o raciales. “En definitiva, las luchas del futuro”.

Diversidad, igualdad e inclusión

La dificultad de encajar siendo diferentes ha hecho que tengan que luchar por encontrar su propio lugar y su propia identidad, con eso reclaman alejarse de los tabús arraigados a la sociedad y más políticas de igualdad e inclusión. “En mi casa ha habido cosas inamovibles como la familia, el binomio hombre-mujer, la heterosexualidad obligatoria, el tener que trabajar, etc.”, dice Alberto. De ahí a que a veces su reacción hacia sus padres sea la de simplemente: “OK Boomer”. “Al final, se pone en duda tu existencia. Si no encajas dentro del molde CIS-hetereo es que no eres válido para la sociedad. Y este molde debería romperse” En cuestión de género, son la generación menos “100% hetero” de la historia, siendo España, además, el segundo país europeo con mayor porcentaje de homosexuales, bisexuales o transgénero. “A mí se me ha cuestionado el hecho de ser femenino y ser gay, son actitudes que nos tienen jodidos a los jóvenes de ahora”, recalca Juanma, no muy alejada de la opinión de Núria: “Al final, se pone en duda tu existencia. Si no encajas dentro del molde CIS-hetereo es que no eres válido para la sociedad. Y este molde debería romperse”.

Revolución o estancamiento