Techo y comida

Después de casi dos años de obras, los comercios y bares de Vilà i Vilà están un poco hasta el coño porque además de que les hacen la vida imposible, les caen multas. Sale mucho más a cuenta ser guiri, emborracharse, pegarle una patada a un coche de la urbana y hacer como que corres para huir. No sé si los agentes podrán correr más con la nueva ordenanza de convivencia, que les hará llevar un TPV encima para cobrar las multas por incivismo in situ. Por ejemplo: 300 pavos por no echarle agua al pis de tu perro, hasta 750 por mear en la calle y 600 por un graffiti, además de pagar o participar en la “limpieza”. Lo que lleva el Ayuntamiento es una máquina de centrifugar gente y hacerla nómada: Barcelona ha desplazado a 400 personas sin hogar en 7 operaciones en los últimos 10 meses. Aun así, Arrels contó en diciembre a 1.982 personas durmiendo al raso, un 43,2 % más desde el último recuento de 2023. Frente a toda esta mierda, Barcelona en Comú propone una red de supermercados públicos en los mercados, aprovechando que ya hay una gran empresa pública, Mercabarna, que es la plataforma de distribución del producto fresco en la ciudad. Porque ya solo hace falta que, además de sin casa, nos quedemos sin qué comer.