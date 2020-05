The Brot BCN és una petita empresa barcelonina que es dedica a la germinació de brots i microgreens per fins gastronòmics. Martínez és una banda de rock que no trobaràs mai a Google. Vam contactar amb Xavi Casanueva per preguntar-li què tal ho porten, com està afectant el corona virus a la seva vida laboral, i com creu que sortirem d’aquesta. Com era d’esperar, ens canta al final.

