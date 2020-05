Des de l’esclat i brot del coronavirus i el posterior confinament, Barcelona ha pogut veure com han començat a neixer iniciatives fonamentades en la solidaritat i altruisme de les persones. Les Xarxes de Suport Mutu contra el coronavirus són un exemple d’aquestes organitzacions d’assistència a la població, així com el telèfon de l’esperança o la manufactura de mascaretes de tela que realitzen els veïns i veïnes d’alguns barris. Ara, una nova proposta sorgeix a la web per assistir amb coneixements a aquells que ho necessitin: Time to Help.

La iniciativa es distancia d’altres organitzacions que se centren exclusivament a garantir ajut físic als més necessitats, ja sigui anant a comprar per ells, per llençar la brossa o per treure a passejar la mascota. Time to Help surt d’aquesta dinàmica oferint un cop de mà diferent, el qual es basa en un sistema de consulta pel qual un usuari pot plantejar les seves preocupacions a un professional telemàticament. Jaume Suñol, un dels impulsors del projecte, explica que la plataforma està pensada per constituir-se com una comunitat basada en la solidaritat, i integrada pels que ofereixen l’ajuda i els que la reben.

Així, els ciutadans que tinguin dubtes sobre alguna matèria concreta poden demanar una cita i assessorar-se amb un expert – i no el cunyat de torn- que els resoldrà les incerteses a través d’una videotrucada. Gràcies a l’ampli ventall d’experts que ofereixen un cop de mà des d’arreu del món, un pot sol·licitar des de l’assessorament d’un advocat, tot passant pels consells d’un psicòleg a fi de mantenir un bon estat mental durant els dies d’aïllament. Fins i tot compten amb alguns músics que es presten a animar una mica el carregat ambient de casa.

Per la seva banda, la neòfita plataforma celebra la bona acollida i acceptació. En només uns dies ha aconseguit el suport de gairebé 70 professionals que ofereixen els seus coneixements als més de 120 usuaris registrats a la iniciativa. Segons els registres de la web, el perfil més sol·licitat és el de sanitari, trobant-se les consultes a metges i psicòlegs entre les més comunes. No sorprèn que, en plena crisi de la Covid-19, la gent busqui respostes dels doctorats en medicina respecte al famós virus que ha aturat el món sencer. Per altra banda, i curiosament, el segon lloc en demandes l’ocupen enginyers i matemàtics, que es dediquen principalment a impartir classes de reforç per aquells estudiants que les necessiten.

Malgrat que la web estava originalment pensada per baixar la persiana juntament amb l’actual crisi sanitària, la calorosa rebuda per part de la ciutadania ha obert noves portes. Ara, els impulsors es plantegen mantenir-la en funcionament si es manté una resposta positiva per part dels usuaris i una abundant col·laboració d’experts. I és que, si funciona, Time to Help pot significar un gran pas cap a una societat més empàtica i solidària, que no està impulsada tant pels diners i més per l’altruisme.