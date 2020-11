“Discriminación indirecta: Situación en la que una disposición, un criterio, una interpretación o una práctica pretendidamente neutras pueden ocasionar en lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros o intersexuales una desventaja particular respecto de personas que no lo son” (Artículo 4 de la Ley 11/2014, también conocida como Ley por los derechos LGTBI+ de Catalunya). Veamos qué pasa en deportes tradicionalmente masculinos como el fútbol o el rugby.

Su género registral del DNI no coincide con su género sentido (el género con el que se identifica), lo que le impide obtener una licencia deportiva para competir. Así de burocrático es un problema que no debería existir para una niña de 8 años: transfobia. Al final la niña pudo competir pero, ¡requirió hasta una mediación de la Dirección General de Igualdad de la Generalitat!

World Rugby, el organismo regulador del rugby mundial, emitió en octubre un comunicado prohibiendo que las mujeres trans jugasen al rugby de contacto en la categoría femenina. Su justificación: las mujeres trans supuestamente tienen más fuerza (aunque hayan pasado por un proceso de hormonación) y tamaño físico, lo que hace peligrar la seguridad de las mujeres cis jugadoras. Los colectivos LGBTI+ denuncian que la decisión no se basa en evidencias sólidas y relevantes , no se ha consultado a las atletas trans y que frente a las prohibiciones, se deberían desarrollar estrategias de inclusión. Además, esta decisión contradice las reglas del Comité Olímpico Internacional, que sí permite la participación de mujeres trans en acontecimientos deportivos.

La Ley 11/2014 de Catalunya por los derechos LGTBI+ es una ley precursora en la materia, que establece que las administraciones públicas y las federaciones deportivas deberían garantizar la no discriminación de personas LGTBI+ y su libre participación en las competiciones. Sin embargo, en la práctica siguen desarrollándose escenarios de discriminación. Asociaciones como Chrysallis anotan que la ley debería mejorar en cuanto a su especificidad, para evitar situaciones como la que se dio en la Federación Catalana de Natación y que mencionábamos al principio. Para que una menos de 8 años pudiera competir, tuvo que intervenirla Generalitat porque la Federación se negaba a reconocer su identidad sexual.

Otro clamor amplio es la necesidad urgente de una ley estatal LGTBI+. En la legislación española se aplica la Ley 03/2007 (para la igualdad efectiva de hombres y mujeres) y la Ley 19/2007 (contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte), pero claramente no resultan suficientemente garantes de los derechos de las personas trans ni facilitan su federación deportiva porque, entre otras cosas, en estas leyes ni se menciona a las personas trans.

Dáriel Saúl, hombre trans activista, en una conversación con BCN Més lamenta que la legislación estatal vigente no permite el cambio de género en el DNI hasta dos años después de comenzar el proceso de hormonación. Sin ese registro, las personas trans no pueden competir en su categoría durante esos dos años. Esto se extiende a las niñas y niños trans, cuyo género registral no coincide con su género sentido. Aunque hay comunidades autónomas que sí cuentan con leyes LGTBI+ (algunas de ellas garantizando el derecho a la autodeterminación de género), otras no tienen esta legislación, lo que se traduce en falta de garantías en la práctica deportiva y posibles contradicciones entre federaciones deportivas autonómicas y estatales. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) sugiere, entre otras medidas, la sanción y prohibición de la discriminación en el deporte y en la publicidad.