Definició: El substitut ideal per enviar a la merda a algú i a més dir-li el nom del porc, perquè els porcs es revolquen en el fang, no per marranos, sinó per higiene, però això són figues d’un altre paner. Si esteu en un acte públic o a classe, no és aconsellable enviar a pastar fang al polític de torn o als professors. Però si algú us afarta molt, envieu-lo a pastar fang, us deixarà en pau una estona. Ara bé, també ho podeu dir amb amor.