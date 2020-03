Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Hoy con un poco de ansiedad.

¿Te has duchado? No, pero huelo bien!

¿Has salido de casa? No, mañana toca compra semanal

Pelis o series que has visto: El viaje de Chihiro. Mi película favorita

Canciones o grupos que has escuchado: Harry Pane.

Comida casera… Hoy muy gordo todo, hamburguesas patatas fritas y helado….

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Bélgica detecta un «caso aislado» de un paciente que contagió el coronavirus a su gato.

Me ha cabreado: Yo mismo, hoy estoy bastante negativo.

Me ha alegrado: Tomar el sol en la terraza escuchando los pájaros.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Iría a ver a mi família, que ya la hecho de menos

Foto del día 15: Hoy es el cumpleaños del tito Amancio.