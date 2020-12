Si bé ara Vinted està experimentant un boom espectacular – ja es troba al mercat de més de tretze països, com Espanya, França o Regne Unit, i compta amb més de 34 milions d’usuaris-, l’aplicació ja té més de deu anys. La companyia fou fundada l’any 2008 a Lituània per Milda Mitkuté i Justas Janauskas amb una història més aviat anecdòtica. Quan Mitkuté es va voler mudar, va adonar-se que tenia massa roba i es va disposar a vendre-la per donar-li una segona vida útil al seu armari. Per ajudar-la amb aquest propòsit, Janauskas va col·laborar amb la creació d’una web que funcionés com aparador virtual. Si bé el projecte tenia inicialment un enfocament íntim i poc ambiciós, la càlida rebuda que van tenir en un mercat en creixement va dur a la parella d’amics a fer un pas més, el qual va portar a la creació del Vinted que avui dia coneixem.

Així doncs, com es finança realment Vinted? D’entrada, té dues fonts d’ingressos. La primera és la publicitat personalitzada que emplacen a la seva web i app. La segona és la funció d’“Articles Destacats”, amb la qual els venedors de Vinted poden posicionar els seus articles de manera que es mostrin als compradors amb prioritat davant dels productes no destacats – augmentant així les seves possibilitats de venda-. Les tarifes varien en funció del temps que el comprador vulgui tenir els seus articles destacats, però els preus oscil·len entre els 30 i els 40 cèntims al dia per mantenir un producte a la secció de destacats.

L’origen de l’aplicació mostra el compromís dels fundadors amb el medi ambient. De fet, els mateixos asseguren que la missió de Vinted és “fer la moda de segona mà la primera elecció de les persones”. No obstant això, no deixen de ser un negoci i els diners són essencials perquè tot funcioni. Contrari al que un podria creure d’entrada, l’aplicació no cobra comissions per les diverses transaccions dutes a terme pels usuaris. L’única excepció és si els compradors seleccionen l’opció de compra segura, una mena d’assegurança que costa el 5% del preu del producte més una tarifa fixa de 0,70€.

Ja hem vist una mica per sobre què és Vinted i per a què aposta. Tanmateix, encara falta veure l’element clau sense el qual l’app no podria funcionar: els usuaris de la plataforma. Moltes persones que s’uneixen a la comunitat de Vinted repeteixen la història de Mitkuté: un dia obren l’armari i veuen que tenen molta roba, així que decideixen donar-li una segona vida a aquelles que ja no utilitzen. Aquest és el cas de Maria Campins, usuària i venedora habitual des de fa més d’un any. “Tenia molta roba i sabates que no utilitzava i vaig pensar que, com a alternativa a acudir a un mercadet de segona mà, podia gestionar-ho per aquesta plataforma a fi de donar una segona oportunitat al meu armari”, ens explica la Maria.

“Jo utilitzo Vinted per guanyar una mica de diners i perquè crec que és una bona opció per aturar la fast-fashion, aquesta compulsió de la gent de comprar roba molt barata i que després s’utilitza molt poc”, explica la Lucia Quesada, una altra usuària de Vinted. “Un altre punt a favor és la reducció de l’impacte en el medi ambient que la fast-fashion causa”. Malgrat això, la Lucia també observa que no es poden oblidar les petites marques que viuen d’això. “Hem de tenir en compte els negocis locals i els particulars que treballen de valent i, en molts casos, també són opcions alternatives a la fast-fashion”.

Des de la plataforma tenen clar que el perfil dels usuaris és el d’un ciutadà conscienciat amb el medi ambient que vol dur a terme un consum més responsable de la roba. Si bé aquest és un tret predominant dins dels membres d’aquesta comunitat, hi ha un altre factor que empeny a la gent a comprar roba de segona mà: el benefici econòmic. Pels compradors, les transaccions per Vinted suposen uns preus més baixos que no pas comprar a grans empreses com Inditex. En contraposició, pels venedors, Vinted suposa la possibilitat d’amortitzar econòmicament una peça de roba a la qual ja no se li dóna cap ús. Malgrat que la motivació per adherir-se a iniciatives sostenibles com aquesta té un cert ingredient econòmic, no deixa de ser un avenç cap a un futur més eco-friendly.