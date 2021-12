Thank God, hemos sobrevivido al viernes negro, aunque a mí me siguen saltando anuncios por todas partes. Respiremos y no nos agobiemos por los regalos de Navidad (aún). Quien lleva meses pensando en la campaña de Navidad es Jaume Collboni que, además de los 100 km de luces que hay por toda la ciudad, ha puesto en marcha Bcnmarket y sus Bonus Consum, descuentos de 10 € por cada compra superior a 20 € en los más de 2.500 comercios adheridos. La Carbonera, La Real Hamburguesería y El Diluvio Universal están entre nuestros favoritos. Para los despistados: el Bonus Cultura sigue activo con dos nuevos formatos a 20 y 40 euros.

Dicho esto, más cositas. Cada jueves a las 19.30 Bodevi organiza catas de vino online (léase no hace falta pasaporte covid) para conocer a quienes los elaboran y cómo lo hacen, de tú a tú. Si el jueves no es un día que encaje en tu agenda, Fredi de Vinus & Brindis organiza su mitiquísimo Stranger Wines las tardes de los martes. Alternativa para abstemios: el Ginger Probiotic Shot de Froof y sus workshops. Rematamos este Local Love pre-nadal con un Fleadonia el domingo. Como siempre, entrada gratuita y libre para los que quieran acercarse a callejear, de 11h a 19h en la Pl. de Salvador Seguí. Para los reyes del sofá: Blackie Books ha publicado la segunda edición de El cuaderno de invierno y por si vosotros -y vuestro cerebro- queréis probarlo, podéis consultar este teaser gratuito.