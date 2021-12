Queridos Reyes Magos,

Este año me he portado como nunca y he aquí la prueba: 5.693 horas encerrada en casa, 5 tests de antígenos y un total de 122 veces en las que he hecho uso del gel hidroalcohólico. Poca broma. Por eso, este año os pido especialmente que ni os acerquéis a El Corte Inglés y que hagáis toda la magia que sea posible a base de Local love.

Para mi padre, experto mojador de pan, una caja de Solo Aceite, zumo de aceituna de árboles de más de cien años, pero con el cuerpo y la energía de un adolescente ;) y, ahora que está en modo cocinillas experimental, un workshop de miso & ramen de Ma! Condiments. Para mi santa madre, un foulard + bolso de TOCS, una marca que confecciona cerquita, vende cerquita e invierte cerquita y, por qué no, un cómic de Apa Apa Comics.Te aviso, Melchor, que me decanto por Cenit de María Medem. Para mi brother, el carnet de socio de Zumzeig, que para menores de treinta sale más barato que un año de Amazon Prime. A mi tía, la extravagante, le encantarán Las Nunu de Erika Rossi; a mi otra tía, la hippy, algo de cosmética natural de Del Montseny y a mi tío, el manitas, unas semillas de lechuga negra, calabaza violín y tomate huevo de toro de Eixarcolant. Para el churri pensaba en algo de Amantis, pero mejor ya me encargo yo. Y para mí… bueno, me gustaría probar algún curso de Espai Crisi, una mochila reciclada de Demano y que acabéis con la pandemia tal y como ya pedí el año pasado, j*der.

La noche de Reyes me encargaré de dejaros agua, mantecados y una copita de crema de orujo para que repongáis fuerzas.

Con cariño, Lucía