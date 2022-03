Lo de por qué no comprar en Zara o en Amazon lo tenemos más que claro. Okay. Pero, ¿ahora qué hago? ¿Dónde me compro unas bragas baratas y sostenibles? ¿Dónde me tomo un buen vermut este domingo sin estar rodeada de guiris? Queremos que esta columna sea un verdadero recurso para comprar menos y mejor mientras apoyamos al vecindario. Yo, por ejemplo, estoy en busca y captura de unos tejanos, así que me he hecho el favor a mí misma y aquí os traigo los finalistas de mi investigación: Infinit Denim (confeccionados en Catalunya, dirigido por mujeres y con tienda en la calle Bruc) y Capitán Denim (100% made en su fábrica en el corazón de La Mancha). Los vaqueros viejos los puedes dejar en cualquier punto de recogida de ‘Texans pel clima’.

Dicho esto, este finde hay local love en ConnectHort: un taller de introducción a la permacultura con el qué, cuándo, dónde, por qué y cómo conseguir tu huerto urbano de ensueño y, sin moverse de su pérgola, el Natural Wine Affair Vol. 5 con menú de 4 pasos + maridaje, cata y música el domingo de 12 a 15 h.

También: ¡Poti-Poti! Magazine (probablemente la única revista en papel nacida en plena pandemia) presenta su tercera edición este sábado en Montjuïc. No os perdáis la charla “El Andalûh êccrito a yegao pa quedarçe”. Además: en Garage Bar están ayudando a los turistas ucranianos que se han quedado atrapados en Barcelona y estos son los puntos de recogida de ayuda humanitaria en la ciudad.