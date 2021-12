¿Hay algo peor que ser el anfitrión de las comidas de Navidad? Probablemente sí, pero eso no lo hace más llevadero. Hoy traemos un poco de local love para llenar la despensa de cara a las fiestas. Un gran descubrimiento: Peix&Go, una pescadería online (no le digáis nada a las abuelas) que envía producto fresco, sin espinas y envasado al vacío de la lonja a tu casa. Además: el brou d’escudella eco de Can Garriga para los perezosos, el chorizo ​​de higos de La Vestale para los veganos y la salsa Duo Jiao de edición limitada de Mellow Sheng para sorprender paladares.

En la nueva ‘BOOTIGA‘ de COOCCIŌ encontrarás más productores de proximidad de los de verdad, como Väcka o Rooftop Smokehouse o, si eres de los que hacen las cosas a la vieja usanza, visita el Mercat de la Terra de los sábados en el Parque de Les Tres Xemeneies (verduras km0, quesos artesanos y carnes eco). A los que os sobra tiempo porque cenáis en casa de los suegros deberíais estar curioseando la primera colección de ropa interior sin género de Talk Under Light, las nuevas cartas de tarot de Fournier con diseño de Asis Percales y los saffron buns de Manso’s Cafe, típicos por Santa Lucía, que es este lunes.