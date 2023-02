Tengo tanto curro estos días que muchas veces me despierto a las 5 de la madrugada de un susto. ¿He corregido el enlace a la Zona Calçotada en la NdP de Wtfoc 2023? ¿Cuándo cierra la convocatoria para Flors al Mercat? Para volver a dormir, me suelo poner un podcast tranqui, pero el martes por la mañana me equivoqué y elegí el último de Hard Fork que publica The New York Times. Normalmente, los dos periodistas se ríen de Musk o experimentan con ChatGPT, pero en este último episodio estaban contando sus experiencias con Sydney, la nueva herramienta de búsqueda IA de Microsoft Bing. Me quedé boquiabierta hasta la hora de hacer el primer café. Os lo recomiendo mucho (mejor a las 17 h que a las 5…) y por si os interesa el tema:

Jueves 23: la Biennal de Ciutat i Ciència está en curso y antes del biopic The Imitation Game (bastante Hollywood) que cuenta la vida de Alan Turing (¿el inventor de la IA?), dos investigadoras hablarán sobre cómo relacionar la IA, la inteligencia colectiva y el crowdsourcing. En el Teatre del CCCB a las 21 h.

Viernes 24: un gran día, culturalmente hablando.

Dissabte 25:

Diumenge 26: després del vermut amb les amigues, Akerman a Filmin o alguna Màgica i Elàstica.

Dilluns 27: comprem entrades pel Memefest (11 de març)! Si no, s’esgotaran. I ja que hi som, comprem pel Cabaret Internet (3 de març) també. S’ha s’ha d’estar al dia amb el que es cou a l’univers digital. If not, the AI will get us!

Dimarts 28: Utopies queer al Santa Mònica. Perquè si no, mai imaginarem alternatives al capitalisme. Muak & sweet dreams.

Dimecres 1: arrenca l’Americana Film Fest amb Wiener Dog (2016) de Todd Solondz a la Filmo. Què hi ha a Ohio?, pregunta la protagonista. Metamfetamina, diu el drogoaddicte mentre acaricia al gos salsitxa (tràiler).

