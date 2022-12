En lloc de quedar-te al sofà mirant les típiques pel·lícules nadalenques, et proposem que creïs el teu propi relat d’un Nadal inoblidable.

L’Splau del Baix Llobregat t’ofereix un mes sencer d’activitats gratuïtes per a totes les edats a les seves instal·lacions (la calefacció també corre del seu compte!). Des del 6 de desembre fins al 5 de gener el centre comercial tindrà les portes obertes cada dia, inclosos diumenges i festius (menys el dia de Nadal, Sant Esteve i any nou, que aquí reivindiquem el dret de tothom a gaudir de la família). Però anem a pams, que hi ha molt a dir:

Els més petits de casa volen conèixer en Papa Noel o en Gaspar, el nostre rei mag preferit? Podran entregar-los —del 6 al 24 i del 27 al 5, respectivament— la seva carta a la sala Wowland, primera planta del centre comercial.

Aquestes festes desperten el teu vessant més solidari i busques de quina manera pots contribuir? Dijous 15 de desembre pots escalfar motors pel Nadal participant en una cursa solidària pel parc de Can Mercader, en la que per cada persona que s'apunti a córrer, l'Splau donarà 10 € a l'entitat Corresolidaris.

T'avorreixen les nadales i prefereixes ballar al ritme del pop? Dimecres 21 concertàs del duet Lérica: temazos from Cadiz, la de 'Son de Amores' segur que te la saps!

Ja ho veus, han preparat activitats per tots els gustos i edats. I com saben que, per avançat que estigui el canvi climàtic és més aviat improbable que nevi a la conca del Llobregat, a base de realitat virtual t’ofereixen l’oportunitat de passejar en trineu i volar de xemeneia en xemeneia, com el vell Sant Nicolau. Tallers de maquillatge amb brilli brilli nadalenc a dojo, coreografies de TikTok, espectacles d’animació… repetim, all free! Estalvia’t inclús d’embolicar els regals a casa, que a la planta inferior del centre comercial també tenen un espai preparat per a això.