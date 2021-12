Si no tens pla per Cap d’Any i no vols quedar-te a casa, nosaltres t’ajudem ;) Uneix-te a la mítica festa de l’Antic Teatre (16à edició!), això és el que t’espera:

L’esdeveniment començarà amb la música en directe de Soulid (soul, funk, punk, rock). Després d’aquest viatge musical, arribarà l’hora de menjar el raïm i celebrar l’entrada al nou any amb una festassa que durarà fins a la matinada (si les cames t’ho permeten). Un cop passades les dotze inicia la banda sonora del teu 2022 amb els DJs Baromix, Carlazz, Spy DJ que et transportaran a una altra dimensió a través de música electrònica experimental, techno electro, underground i funky electro. Però encara hi ha més i és que tots els sets aniran acompanyats de les visual sessions de Melanie Wifi perquè gaudeixis d’una experiència completa.

Ja saps que al que madruga dios le ayuda, així que si decideixes començar la festa a les 22:30 tindràs un petit avantatge: pel mateix preu tindràs 1 copa gratuïta + 1 copa de cava + raïm i canó de confeti. Si prefereixes venir a les 00:30 també pots, això sí, assegura’t de fer una bona prèvia perquè amb l’entrada només tindràs 1 consumició gratuïta.

I no t’oblidis de portar el teu passaport covid (vàlid!), per embarcar-te en el meravellós viatge cap a un 2022 segur i sense confinaments (esperem). Compra les teves entrades aquí.