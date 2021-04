En Beaters Shoes siempre se han guiado por el clásico ‘Less is more’. Esa ha sido desde el inicio su inspiración. Lo que en lenguaje oficial denominaríamos como ‘el ADN de la marca’. Y es que así son en su vida personal: anteponen la calidad ante la cantidad, y preferieren lo que ‘siempre funciona’ ante los hits de pasarela. Por eso, sus Beaters son fáciles, de las que no tienen extras innecesarios; atemporales, huyendo del ‘¿Cuándo me gustó a mí esto?’; y cómodas como un guante, para que te las pongas en tu día a día.