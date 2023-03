¿No debería haber una palabra que describiera la siguiente situación: salgo, empieza a llover, llego a casa, para? Yo la usaría. También usaría, si existiera, la palabra que describe la escalada de tensión cuando no has recibido una factura de la luz en tres meses. Esto acabará feo, pero primero, primero, la cosa se pondrá hermosa:

Jueves 2: la semana empieza en los cines Verdi donde pasan la última de Ruben Östlund, El triángulo de la tristeza (trailer) que ganó la Palma de Oro el año pasado. Es una sátira cáustica, una comedia de guerra de clases mucho más bruta que Force Majeure (2014, trailer), su primer éxito internacional. Maria, que trabaja con nosotros, la disfrutó mucho, The Guardian no tanto. La pasan también en el Phenomena Experience el viernes y en Zumzeig el domingo por si hoy no te da tiempo a formar tu propia opinión.

Viernes 3: empezamos con el evento más curioso, el concierto de presentación de Electro Ma Non Troppo en la Heliogàbal. Neus Llorens e Ignasi Bosch escogen canciones barrocas como base y las remasterizan a saco: ‘És Vivaldi de rave. És Bach empastillat’, escriben en la web y les doy la razón. Tienen dos canciones en Spotify y claramente llevarán el vestuario más ‘vintage’ de la historia. Mientras tanto, en la ciudad vecina que es L’Hospitalet empieza el Let’s Festival con el concierto de Pau Vallvé que trae su último y más alegre álbum :). Y cuando Pau tararee ‘Tu deixa’t portar’, estarán los del Cabaret Internet burlándose de los emojis y de la vida en general justo al lado, en El Pumarejo. En la categoría gratis y tranqui tenemos el concierto del dúo portugués Golden Slumber en la Casa Elizade y una especie de mesa redonda que reúne todas las artistas de la expo ‘Constelación gráfica’ en el CCCB.

Sábado 4: el próximo sábado tenéis que venir, por favor, al festival de barbacoa What the Foc! a por vuestra dosis semanal de calçots. Pero este finde se comen cebollas tiernas y se bebe vermut al sol en el Mercat de la Terra. Por la tarde noche, No es país para negras en el CC Drassanes, una obra que narra con humor e ironía el racismo diario que experimenta una mujer negra en una sociedad mono-color. Gratis. O, y ojalá igual de dinámico, el primer solo de Helena Pozuelo, Mi Puto Show. Por la noche noche: La Bellaquera en la Sala Upload, una party de perreo combativo y consentido. ¿Qué cantaba Pau Vallvé? Deixa’t portar!

Domingo 5: la librería La Carbonera empieza su ‘Març lila’ con un poetry slam al mediodía; con el 8M acercándose, también habrá grafiteras pintando el Wallspot de las Tres Xemeneies bajo el lema «El nostre sostre no és de vidre, és de formigó» a partir de las 10 h y muy cerca, al lado de la Filmo tenéis el mercado callejero por excelencia, el Fleadonia.

Lunes 6: a hojear el programa de Dansa Metropolitana que empieza el jueves, a comprar entradas para ver el sueco José González cantar ‘Heartbeats‘ (how good is the original!!) o al gimnasio porque te apuntaste en enero y solo has ido una vez. Con Pau Vallvé, deixa’t…

Martes 7: la bola de cristal dice que te besarás con alguien en el concierto de Warhaus a la Nau; que te pelearás con tu jefe después de haber visto La ley es crimen y que te harás un bonito cartel en 3D para el 8M con cartón reciclado en el Ateneu de Fabricació de Gràcia. Por la noche irás a La Gorda si ya sabes de qué va la cosa.

Miércoles 8: Día de la mujer. ¿Huelga y mani? O, ¿expo, sofá y Akerman?

