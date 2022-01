Català

No és res nou que el personal sanitari està més cremat que l’asfalt de Via Laietana, però cada setmana que passa s’assoleixen noves cotes d’indignació i tu i jo ho acabarem pagant.

Si el sistema ja fregava el límit fa uns anys, quan la pandèmia era un referent de ciència-ficció, això d’avui és una pel·lícula de terror. Com que tot s’entén millor amb un cas concret, us expliquem el de l’Hospital del Mar.

👉🏼 Els treballadors del Consorci Mar Parc de Salut van posar el crit al cel abans de Nadal. Si llavors es queixaven que la Unitat 30, d’Urologia i Traumatologia, es veia obligada a acollir pacients còvid havent de posposar intervencions, avui ja és una planta només còvid. I no n’és l’única: se sumen la Unitat 70, de Digestiu, i part de la 40, de Cirurgia General. A l’altra banda del telèfon, el president del Comitè d’Empresa Xavier Tarragón m’explica que a més tenen la planta 8 tancada per falta de personal: “que es plantegin per què no troben gent per treballar, per què se’n van a altres països o bé busquen altres sectors”.

👉🏼 Després de “molts anys de retallades” i un “maltractament històric” als treballadors que els ha precaritzat, se suma “un increment brutal de les càrregues de treball”. Tarragón es queixa d’una “planificació penosa per falta de personal”: si normalment al torn de nit un auxiliar d’infermeria s’encarregava de 20 pacients, “una barbaritat”, ara n’ha de compartir 10 amb còvid i 10 amb altres patologies. Un risc inadmissible, m’explica.

👉🏼 Per continuar amb la broma, la direcció els obliga a vacunar-se un dia abans de festiu perquè en cas d’efectes secundaris, els assumeixin els treballadors al seu dia lliure. Està prohibit a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, per si teníeu el dubte.

💰 El Comitè critica el “constant abús” de la gerent, Olga Pané i Mena, sobre les treballadores. I compte amb el triple salt mortal per acabar aquest cas de jutjat de guàrdia. Pané va signar el desembre del 2020 un manifest que donava suport a la creació d’una agència independent que avalués i controlés la despesa sanitària. Probablement, el que desaconsellaria seria el seu sou desorbitat. És la gestora que més cobra de tot Catalunya. El 2020 el seu sou va ser de 128.895,77 €. Tot i això, la seva administració nega als treballadors la Direcció per Objectiu, una retribució variable que òbviament no han pogut complir per la pandèmia.

📍Però salvar la humanitat no entra com a plus a pagar. El 26 de gener han convocat una concentració a les 8 del matí davant de l’Hospital del Mar.