Origen: Com em dic, on sóc, quin dia és, el Barça ha guanyat la Champions?

Definició: La sensació de desorientació absoluta després d’una migdiada massa llarga.

Ús: –Coemdiosquibacha! –Tot bé, Carles. Ets a Barcelona, ​​avui és dijous, dia 2 de juny de l’any 2022 i són les 17.34 h. –I la Champions? –… [s’escolten passos allunyant-se]